Japan-USA-Gipfeltreffen: Trump und Abe golfen um neuen Handelspakt

TokioUS-Präsident Donald Trump hat am Dienstag und Mittwoch seinen liebsten Golfpartner unter allen Regierungschefs der Welt zu Gast. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe wird dann den US-Präsidenten in seinem Golf-Resort Mar-a-Lago in Florida besuchen. Und der Japaner hat bisher geschafft, auf dem Grün eine Freundschaft mit Trump aufzubauen, um die handelspolitischen Attacken des US-Präsidenten auf die ostasiatische Exportnation zu mildern.