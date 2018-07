Jefta: EU-Staaten stimmen Handelsabkommen mit Japan zu

Die EU-Kommission hält die Befürchtungen für unbegründet. Mit dem Abkommen bekenne man sich zu gemeinsamen Werten und zur Einhaltung höchster Standards in Bereichen wie Arbeit, Sicherheit, Umwelt- und Verbraucherschutz, heißt es in Brüssel. Mit Blick auf die Entwicklungsländer wird darauf gesetzt, dass es über ein stärkeres Wirtschaftswachstum in der EU und in Japan auch zu einer stärkeren Nachfrage nach Produkten aus Entwicklungsländern kommt.