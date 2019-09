Jemen: Saudi-Arabien und Emirate fordern Ende von Kämpfen im Südjemen

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ein Ende der Kämpfe im Süden des Jemens zwischen Regierungskämpfern und Separatisten gefordert. In einer gemeinsamen Erklärung am Sonntag wurden die international anerkannte Regierung des jemenitischen Präsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi und der separatistische Südliche Übergangsrat aufgefordert, sich auf „konstruktive“ Verhandlungen in Saudi-Arabien vorzubereiten.