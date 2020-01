Jemen: Zahl der Toten durch Attacke auf Militärcamp steigt auf 79

Ballistische Raketen waren am Samstagabend (Ortszeit) in der Moschee eines Militärcamps in der Provinz Marib eingeschlagen. Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi machte die schiitischen Huthi-Rebellen für die Attacke verantwortlich. Der Vorfall verdeutliche den Unwillen der Aufständischen zum Frieden, sagte er der staatlichen saudi-arabischen Nachrichtenagentur SPA. Der Angriff auf muslimische Beter sei eine „unverfrorene Aggression“, die die „Gesetzlosigkeit“ der Huthis unterstreiche. Die Huthis seien ein „billiges Werkzeug des Irans in der Region“.