 Jeremy Corbyn: Britischer Oppositionsführer beharrt auf Misstrauensvotum gegen May

Außenminister Jeremy Hunt zeigte sich am Freitag zuversichtlich, das Parlament werde den von May ausgehandelten Brexit-Vertrag billigen, sollte die EU Zugeständnisse bei den Grenzregelungen zwischen Irland und dem britischen Nordirland machen. May hatte eine Abstimmung im Parlament verschoben, da sie keine Mehrheit für ihren „Brexit-Deal“ erwartete. Der Vertragsentwurf soll nun im Januar beraten werden.