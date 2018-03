Jerusalem-Konflikt Israel will Bahnhof nach Trump benennen

27. Dezember 2017 , aktualisiert 27. Dezember 2017, 13:16 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Donald John Trump Station: So soll bald ein neu geplanter Bahnhof in Jerusalems Altstadt heißen. Damit will sich Israel bei Trump bedanken – Der US-Präsident hatte Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt.