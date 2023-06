Jewgeni Prigoschin Wie „Putins Koch“ mit seiner Wagner-Gruppe Geld verdient

Die Denkfabrik Atlantic Council berichtet derweil bereits von einer Zunahme an anti-westlichen Desinformationen auch im benachbarten Burkina Faso. Die positiven Erwähnungen der Wagner-Gruppe in den sozialen Netzwerken nehmen dort massiv zu, wie die Organisation schreibt. Im Januar 2022 hatte sich in Burkina Faso eine Militärregierung an die Macht geputscht, gleichzeitig ist das Land reich an natürlichen Ressourcen. Idealer Boden für die Ausbreitung der Raubwirtschaft durch Wagner-Eliten. Ob sich nach dem Bruch der Privatarmee mit dem Kreml an den Machenschaften der Wagner-Truppe etwas ändern wird, bleibt abzuwarten.



Lesen Sie auch: Der Mythos von einem schnellen Frieden mit Russland



Transparenzhinweis: Dieser Artikel erschien erstmals im September 2022 bei der WirtschaftsWoche. Er wurde im Zuge aktueller Entwicklungen am 24. Juni 2023 redaktionell aktualisiert.



Mit Material von dpa