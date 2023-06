Jewgeni Prigoschin Wie „Putins Koch“ mit seiner Wagner-Gruppe Geld verdient

Zum einen haben die Söldner an der ukrainischen Front zentrale Aufgaben übernommen, wie auch der britische Geheimdienst berichtet. Ein, so heißt es, „signifikanter Wandel“. Denn zuvor kam Wagner nur dort zum Einsatz, wo Russland jede offizielle Einmischung abstreiten wollte. In der Ukraine aber kämpfte die Gruppe analog zur herkömmlichen Armee, weil ein „massiver Mangel an Infanteristen“ herrschte. Experte McFate sprach von einer neuen Generation an angeworbenen Kämpfern, meist ohne militärischen Hintergrund, rekrutiert in russischen Gefängnissen, die dann in der Ukraine als Kanonenfutter missbraucht werden. Dieser Verschleiß ist wohl auch einer der Gründe, warum Putin im Herbst 2022 hunderttausende zusätzliche Reservisten im Krieg einsetzen ließ und immer weiter rekrutierte.