Jim Glassman „Höhepunkt der Inflation könnte überschritten sein“

Es ist Zentralbanken in der Vergangenheit nur selten gelungen, in einer solchen Situation die richtige Balance zu finden. Restriktivere Geldpolitik führt häufig zu einer Rezession. Wird die Fed es diesmal schaffen, dieses Schicksal abzuwenden?

Diese Balance wirkt in unseren Vorstellungen oft fragiler als sie tatsächlich ist. Die Erholung nach der Pandemie hat gezeigt, dass unsere Wirtschaft recht widerstandfähig ist. Jetzt den Leitzins wieder auf ein normaleres Niveau anzuheben, ist eine Herausforderung. Die Zentralbank hat signalisiert, dass sie wieder an die Seitenlinie zurückkehren will. Dieser Prozess schlägt sich bereits auf den Märkten nieder und wird etwa Auswirkungen auf den Immobiliensektor haben. Aber viele Menschen, die sich um die Inflation sorgen, stellen sich eine Situation vor, wie wir sie in den Siebzigerjahren erlebt haben. Ich glaube allerdings nicht, dass wir uns in diese Richtung bewegen.