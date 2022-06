Jim Glassman „Höhepunkt der Inflation könnte überschritten sein“

Trotz der Unsicherheit im System haben Zentralbanken auf der ganzen Welt eine restriktivere Geldpolitik angekündigt. Auch die EZB signalisiert jetzt höhere Zinssätze. Ein überfälliger Schritt?

Ja. Unsere Analysen zeigen, dass wir uns recht gut von der Pandemie erholt haben. Deshalb sollten die Zentralbanken wirklich zurück an die Seitenlinie. Es ist jedoch noch wichtiger, dass sie den Märkten ihre Pläne kommunizieren. Denn die Märkte brauchen nicht viel. In den USA hat die Fed den Leitzins gerade einmal um einen dreiviertel Prozentpunkt erhöht. Aber die Hypothekenzinsen haben bereits wieder das Vor-Pandemieniveau erreicht. Es braucht also nicht viel, damit die Märkte Risiken einpreisen. Und was für die meisten Konsumenten wichtig ist, ist nicht der Leitzins der Zentralbank, sondern ihre Hypothekenzinsen.