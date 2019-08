Jim Mattis: Ex-Pentagon-Chef rechnet mit Trump-Regierung ab

Der frühere Pentagon-Chef Jim Mattis ist hart mit der Regierung von Präsident Donald Trump und der politischen Kultur in Amerika ins Gericht gegangen. Sorge bereite ihm insbesondere der Umgang der US-Führung mit ihren Verbündeten, schrieb Mattis in einem Gastbeitrag für das „Wall Street Journal“, das sich an sein neues Buch anlehnt. „Wir alle wissen, dass wir besser sind als unsere aktuelle Politik. Anders als in der Vergangenheit, als wir vereint waren und Verbündete einbanden, scheint derzeit unser eigenes Gemeinwesen auseinanderzubrechen.“