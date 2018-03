Jim Mattis: US-Verteidigungsminister äußert Zweifel an Nordkoreas Gesten

Der amerikanische Verteidigungsminister Jim Mattis hat sich skeptisch zur nordkoreanischen Charme-Offensive bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang geäußert. Es sei noch zu früh zu sagen, ob diese Gesten eine Chance für Frieden auf der koreanischen Halbinsel eröffneten, sagte Mattis am Sonntag in Rom. Es werde Pjöngjang nicht gelingen, damit einen Keil zwischen Südkorea und den USA zu treiben, fügte er hinzu.