Joe Biden empfängt Angela Merkel Merkel und Harris unterstreichen Bedeutung gemeinsamer Werte – aber Differenzen bleiben

Die Gaspipeline Nord Stream 2, der Umgang mit China und Russland, die bedrohliche Lage in Afghanistan und der Kampf gegen die Corona-Pandemie werden die absehbar wichtigsten Themen bei Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Joe Biden am Abend sein. Biden wird Merkel am Nachmittag (20.00 Uhr deutscher Zeit) im Weißen Haus empfangen – als ersten Regierungschef aus Europa seit seiner Amtsübernahme im Januar. Für Merkel, die sich nach der Bundestagswahl aus der Politik zurückziehen will, ist es voraussichtlich der Abschiedsbesuch in Washington.