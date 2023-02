Joe Biden in Polen: Das neue Schwergewicht in Europa

Polens Rolle wird in Washington also gesehen – und gewürdigt. Angesichts des Krieges ist das Augenmerk der Amerikaner ohnehin zunehmend auf die osteuropäischen Nato-Partner gelenkt worden. Und Polen sticht hier schon durch seine Größe und seine militärische Stärke hervor. Diese dürfte noch zunehmen: In den kommenden zwölf Jahren will Warschau die Größe seiner Streitkräfte verdoppeln – auf 300.000 Mann. Zum Vergleich: Die derzeit größte Armee innerhalb der EU hat Frankreich mit 200.000 Mann. Der Verteidigungshaushalt, gemessen am Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr mit 2,42 Prozent bereits heute der drittgrößte innerhalb der Nato, soll auf mehr als drei Prozent steigen. In Deutschland lag er zuletzt bei 1,44 Prozent. Allein im vergangenen Jahr hat Polen in den USA und in Südkorea Waffen im Wert von rund zehn Milliarden Dollar bestellt. Bis 2035 sollen insgesamt 100 Milliarden Dollar zusätzlich in die Streitkräfte gepumpt werden.



Kein Wunder also, dass Biden sich mit diesem heranwachsenden Schwergewicht eng abstimmen will. Zumal angesichts der russischen Aggression auch der strategische Schwerpunkt der Nato zunehmend nach Osten wandern dürfte. Die Ostflanke sei „unglaublich bedeutend“, so Regierungssprecherin Karine Jean-Pierre noch vor Bidens Abreise. Und auch das Programm des Präsidenten unterstreicht diesen Eindruck.