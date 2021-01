Joe Biden ist im Amt Das ist der wirtschaftspolitische Plan des neuen US-Präsidenten

Doch auch an der wirtschaftspolitischen Front stehen große Schritte an. Noch am Tag seiner Amtseinführung will der neue Präsident ein Moratorium für Wohnungsräumungen und Zwangsvollstreckungen erlassen und die Rückzahlung von Bildungskrediten an die Bundesregierung aussetzen. Schon zwei Tage später sollen die Regierungsbehörden zudem anweisen „unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die amerikanischen Familien zu entlasten, die den Großteil der Last der Krise tragen“, so Klain. Wie diese Schritte aussehen werden, ist noch nicht im Detail bekannt. Klar ist jedoch, dass sich Biden für weitreichendere Vorhaben an den Kongress wenden müssen wird.