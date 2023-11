Joe Biden und Xi Jinping Rückkehr zur Panda-Diplomatie? Was vom Apec-Gipfel bleibt

Dass Xi gleichwohl noch am selben Abend eine Rückkehr zur Panda-Diplomatie in Aussicht stellte, könnte ein Signal dafür sein, dass dem chinesischen Präsidenten daran gelegen ist, die Beziehungen zu Washington so schnell nicht wieder abkühlen zu lassen. Auch Biden versuchte, seine Pressekonferenz trotz seiner Ausführungen über Xi noch positiv zu beenden. „Jedenfalls haben wir Fortschritte gemacht“, so der US-Präsident, bevor er das Rednerpult verließ.



