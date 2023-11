Joe Biden und Xi Jinping Sind diese beiden Männer bereit, die Macht zu teilen?

Optimisten hoffen gleichwohl auf eine Wiederherstellung der direkten Kommunikationskanäle zwischen den Streitkräften der Länder und womöglich auf Absichtserklärungen zur gemeinsamen Bekämpfung des Klimawandels oder des Schmuggels von in China produziertem Fentanyl in die USA. So sehe das eben aus, „wenn man eine Rivalität managt“, so Jude Blanchette, ein langjähriger China-Beobachter am Center for Strategic and International Studies, zu Bloomberg. „Es ist nicht sexy. Es gibt kein glamouröses Endziel“.