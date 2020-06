John-Bolton-Buch über Trump „Zölle sind der beste Freund des Mannes“

Dass auch seine Gegenüber ihre Bekenntnisse zum Freihandel nicht immer ganz ernst meinen, testete der Präsident gleichwohl ebenfalls aus. Als Trump beim G7-Gipfel in Charlevoix wegen der US-Handelspolitik von allen Seiten kritisiert wird, schlägt er plötzlich vor, sämtliche Handelsbarrieren abzubauen. Das lässt seine Kritiker verstummen, schreibt Bolton. „Die Diskussion zeigte die Heuchelei internationaler Handelsgespräche“, heißt es. „Freihandel ist immer gut für alle anderen, aber nicht für bestimmte Sektoren der eigenen Wirtschaft.“



Dass Trump an der Handelsfront trotz aller Bemühungen nicht wirklich erfolgreich ist, überrascht Bolton nicht. Die Entscheidungsfindung bei diesem Thema sei „schmerzhaft“ gewesen, schreibt er. Die Beratungen innerhalb des Weißen Hauses hätten eher an einen „Essenskampf“ erinnert, denn an einen ordentlichen Prozess. „Würde ich an Yoga glauben: Nach diesen Beratungen hätte ich es gebraucht“, schreibt der Ex-Berater.



