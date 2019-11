John Bolton Trumps Ex-Sicherheitsberater wirft Weißem Haus Blockade seines Twitter-Accounts vor

In den laufenden Impeachment-Ermittlungen gegen Trump tauchte der Name Bolton bei Zeugenbefragungen immer wieder auf - und die Frage, was er von den Vorgängen in der Ukraine-Affäre wusste. Offen ist bislang, ob Bolton selbst vor dem Kongress aussagen wird. Laut einem Bericht der „New York Times“ hat sein Anwalt signalisiert, dass Bolton selbst Kenntnis von „vielen wichtigen Treffen und Unterhaltungen“ in der Affäre habe.