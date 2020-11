John Bolton über Donald Trump „Nach zwei Amtszeiten könnte der Schaden irreparabel sein“

Sie waren Teil der Bush Administration, die europäische Partner ins „altes“ und „neues Europa“ sortierte. Auch heute haben wieder Staaten wie Polen und Ungarn einen guten Draht zum Weißen Haus, während traditionelle Partner wie Deutschland es schwer haben...

Ich denke, die USA haben immer bessere Beziehungen zu den Ländern, die am meisten bedroht sind und die näher an Russland liegen. Sie wissen, wer sie im Zweifelsfall verteidigen würde. Wie hoch ist der Verteidigungshaushalt in Deutschland nochmal? Ich verstehe ja, dass es in Koalitionsregierungen mit den Sozialdemokraten nicht einfach ist, alles durchzusetzen. Aber ab einem gewissen Punkt werden die Partner dann eben ungeduldig und erwarten eine Entscheidung. Will Deutschland Teil dieses Systems sein? Dann muss es das beitragen, was es zugesagt hat.