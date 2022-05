John Lee: Mit dem neuen Regierungschef setzt China ein klares Zeichen in Hong Kong

Der Regierungschef wird in Hongkong für fünf Jahre von einem speziellen Gremium gewählt, dessen Mitglieder größtenteils von China bestimmt werden. Lees Wahl galt als sicher. Er war der einzige Kandidat, wurde von der kommunistischen Führung in Peking unterstützt und war von 786 Mitgliedern des Wahlgremiums nominiert worden. Seit vergangenem Jahr dürfen laut Wahlgesetz zudem nur noch „Patrioten“ ein öffentliches Amt übernehmen, das heißt Menschen, die loyal zur Regierung in Peking stehen.