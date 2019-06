John Sanders: Chef der US-Grenzschutzbehörde tritt zurück

HoustonDer Chef der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde, John Sanders, tritt nach Kritik an der Unterbringung von Migrantenkindern an der Grenze zu Mexiko zurück. Er werde sein Amt am 5. Juli niederlegen, kündigte Sanders in einer Nachricht an seine Mitarbeiter an. Er nannte keine Gründe für seine Entscheidung. Er überlasse die Beurteilung, ob er erfolgreich gewesen sei, seinen Mitarbeitern, schrieb Sanders.