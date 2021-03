Johnson & Johnson „Glauben Sie nicht, dass wir auf einem Berg von Impfstoffen sitzen“

Johnson & Johnson produziert seinen Impfstoff neben den Niederlanden auch in den USA. Dauert die Auslieferung nach Europa deshalb so lange, weil es in den USA ein Exportverbot für Impfstoffe gibt?

Das kann ich nicht bestätigen. Wir sind auch sehr dankbar, dass uns der US-Konzern Merck & Co. bei der Herstellung unterstützt. Der Punkt ist, wie eben gesagt, dass wir die Produktions- und Logistikkapazitäten noch ausbauen müssen. Ich verstehe natürlich die Ungeduld der Menschen. Jeder würde sich am liebsten schnell impfen lassen. Ich selbst bin auch noch nicht geimpft.



Und mit wieviel Impfdosen darf die EU nun rechnen?

Wir stehen zu unserem Wort, dass wir in diesem Jahr 200 Millionen Impfdosen an die EU liefern werden. Und damit werden wir in der zweiten Aprilhälfte beginnen.