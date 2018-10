Jubiläum Macron erwartet Trump, Putin und Merkel bei Spitzentreffen

Macron und Merkel wollen unmittelbar vor dem Gipfel am 10. November in Compiègne nördlich von Paris an das Kriegsende erinnern, hieß es am Donnerstag. Der Waffenstillstand war 1918 in der Nähe der Stadt in einem Eisenbahnwaggon unterschrieben worden. „Es wird eine kurze und würdige Zeremonie sein“, sagte ein Diplomat.