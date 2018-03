„Jüdische Täter“: Israel verurteilt polnische Äußerung zu Holocaust

Ein israelischer Journalist hatte Morawiecki bei der Münchner Sicherheitskonferenz gefragt, ob er sich durch das neue Holocaust-Gesetz in Polen strafbar machen würde, wenn er darüber schreiben würde, wie seine Eltern von ihren polnischen Nachbarn an die Nazis ausgeliefert wurden. „Natürlich wird das nicht strafbar sein, nicht als kriminell angesehen werden, wenn man sagt, dass es polnische Täter gab, so wie es jüdische Täter, russische, ukrainische und nicht nur deutsche Täter gab“, sagte der Regierungschef daraufhin.