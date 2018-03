Julian Assange: Ecuador kappt Internet-Verbindung des Wikileaks-Gründers

Der Wikileaks-Gründer lebt seit Juni 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London. Er hatte sich zuletzt in sozialen Medien zu der diplomatischen Krise mit Russland nach der Vergiftung eines Doppelagenten und über die Lage in Katalonien geäußert – obwohl er von Ecuador dazu aufgefordert worden war, kontroverse Themen zu vermeiden.