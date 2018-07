Juncker bei Trump Waffenstillstand im Handelskrieg

An dieser Front kann der Präsident Entlastung gut gebrauchen. Schließlich befindet er sich nicht nur mit der EU in einer Handelsauseinandersetzung, sondern auch mit China. Peking belegte deshalb amerikanische Sojabohnen mit empfindlichen Strafzöllen – eine Maßnahme, die insbesondere Bundesstaaten trifft, in denen eher mehr als weniger Trump-Anhänger leben.