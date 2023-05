Junge Chinesen finden keine Jobs „Es wurde am Markt vorbei ausgebildet“

„Viele Hochschulabsolventen wollen nicht in Bereichen arbeiten, die sie für unter ihrer Würde halten. Fabriken können teilweise ihre offenen Stellen nicht besetzen, weil die Absolventen diese Stellen nicht annehmen wollen“, sagt Julia Haes, Geschäftsführerin des China-Instituts für die deutsche Wirtschaft (CIDW).



Der chinesische Arbeitsmarkt steht vor großen strukturellen Problemen, denn die Qualifikationen der Arbeitnehmer entsprechen nicht dem Bedarf der Arbeitgeber. „An hochqualifiziertem technischem Personal mangelt es auch in China“, sagt Max Zenglein vom China-Institut Merics in Berlin. Eine schnelle Lösung sei nicht in Sicht, da in diesem Jahr erneut eine Rekordzahl von Hochschulabsolventen auf den Markt dränge. „Das erhöht den Druck auf die Regierung, Lösungen zu finden“, sagt Zenglein.