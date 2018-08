Junizahlen US-Handelsdefizit steigt so kräftig wie lange nicht mehr

Auch in Bezug auf den Arbeitsmarkt veröffentlichte die Regierung in Washington am Freitag Zahlen für den vergangenen Monat. Demnach sind in der US-Wirtschaft im Juli überraschend wenige Jobs entstanden. Die Zahl der Stellen nahm um 157.000 zu, wie die Regierung in Washington am Freitag mitteilte. Experten hatten dagegen mit einem Plus von 190.000 gerechnet. Allerdings entstanden im Mai und Juni insgesamt 59.000 mehr Arbeitsplätze als zunächst angenommen. Die getrennt ermittelte Erwerbslosenquote fiel im vergangenen Monat wie erwartet um 0,1 Punkte auf 3,9 Prozent.

Die US-Notenbank Fed bescheinigte dem Arbeitsmarkt in dieser Woche erneut Stärke. Der Stellenzuwachs sei in den jüngsten Monaten groß gewesen und die Arbeitslosigkeit niedrig geblieben, hieß es nach der Zinsentscheidung. Die Fed signalisierte für das zweite Halbjahr zwei weitere Zinsanhebungen, da sie ihr Ziel Vollbeschäftigung erreicht sieht und die Konjunkturhilfe in Form billigen Geldes schrittweise zurücknehmen will.