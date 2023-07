Justiz Affäre um Geheimdokumente - Neue Vorwürfe gegen Trump

28. Juli 2023 | Quelle: dpa

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist in der Affäre um Geheimdokumente mit neuen Vorwürfen konfrontiert. Bild: Bild: dpa

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump sieht sich in der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente mit neuen Vorwürfen konfrontiert. Dem Republikaner wird in einer am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Ergänzung der bereits bekannten Anklageschrift unter anderem zur Last gelegt, er habe versucht, mithilfe von Mitarbeitern Material aus Überwachungskameras in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida verschwinden zu lassen.