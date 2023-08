Aufgrund von Chat-Nachrichten geht die Staatsanwaltschaft aber davon aus, dass der ehemalige Regierungschef sehr wohl intensiv in die Personalie eingebunden war. So hätten sich Kurz und Schmid spätestens ab Mitte 2017 regelmäßig über das Thema ausgetauscht. Kurz hat die Vorwürfe stets vehement bestritten. „Die Vorwürfe sind falsch und wir freuen uns darauf, wenn nun endlich die Wahrheit ans Licht kommt und sich die Anschuldigungen auch vor Gericht als haltlos herausstellen”, schrieb Kurz auf der Plattform X (ehemals Twitter). Es sei für ihn und sein Team wenig überraschend, dass die Behörde trotz 30 entlastender Zeugenaussagen dennoch entschieden habe, einen Strafantrag zu stellen. Im Frühjahr hatte er gegenüber der WirtschaftsWoche bereits gesagt, er sehe einer Anklage gelassen entgegen: „Ich freue mich auf den Tag, wo gerichtlich festgehalten wird, dass diese Vorwürfe falsch waren“, so Kurz damals. In seinem alten Leben in der Politik habe ihn das sehr beschäftigt. „In meinem neuen Leben spielt das keine Rolle.“