Justiz Autorin im Zivilprozess: „Trump hat mich vergewaltigt”

26. April 2023 | Quelle: dpa

Die ehemalige Ratgeberkolumnistin Jean Carroll (r.) verlässt in New York mit ihren Anwälten das Bundesgericht in Manhattan. Bild: Bild: dpa

Die US-Autorin Jean Carroll hat Donald Trump bei ihrer Zeugenaussage im Zivilprozess gegen den früheren Präsidenten Sexualverbrechen vorgeworfen. „Trump hat mich vergewaltigt”, sagte die heute 79-Jährige in New York über die angebliche Tat Trumps Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Nobelkaufhaus. Sie schilderte der Jury übereinstimmenden Medienberichten zufolge, wie Trump sie zunächst ansprach und um Hilfe bei einem Geschenk für eine Freundin bat.