Justiz Brasiliens Oberster Gerichtshof kassiert umstrittenes Gesetz

22. September 2023 | Quelle: dpa

Die Entscheidung von Brasiliens Oberstern Gerichtshofs wird von Indigenen gefeiert. Bild: Bild: dpa

Der Oberste Gerichtshof in Brasilien hat ein gegen die Interessen indigener Gemeinschaften gerichtetes Landgesetz kassiert. Das Gericht in der Hauptstadt Brasília erklärte die Regelung, die das Ausweisen von Schutzgebieten für Indigene begrenzen sollte, am Donnerstag für verfassungswidrig.