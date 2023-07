Justiz Die Moralpolizei ist zurück - Irans Frauen unerschrocken

26. Juli 2023 | Quelle: dpa

Kurz bevor sich der Tod der Protestikone Jina Mahsa Amini erstmals jährt, verschärft Irans Staatsführung den Kurs bei der Kopftuchpflicht. Bild: Bild: dpa

Es ist glühend heiß in Teheran, mit etwas Glück weht eine Brise in der Metropole am Fuße des Elburs. Viele Frauen tragen offene Haare oder luftige Kleider. Vor einem Jahr wäre das noch undenkbar gewesen in der Islamischen Republik Iran. Nach den Aufständen im Herbst ignorieren immer mehr Frauen die strengen Kleidungsvorschriften, auch als Zeichen des stillen Protests.