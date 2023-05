Justiz Drei weitere Demonstranten im Iran hingerichtet

19. Mai 2023 | Quelle: dpa

Trotz weltweiter Proteste - die Hinrichtungen im Iran gehen weiter. Bild: Bild: dpa

Im Iran sind drei weitere Demonstranten nach umstrittenen Prozessen hingerichtet worden. Die Männer seien am Morgen exekutiert worden, berichtete das Justizportal Misan. Den Protestteilnehmern wurde zur Last gelegt, während der landesweiten Demonstrationen gegen die iranische Staatsführung im November drei Sicherheitskräfte in der Metropole Isfahan getötet zu haben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Vorwürfe nicht.