Auf das Delikt stehen bis zu drei Jahre Haft. Der Prozess ist zunächst auf drei Tage anberaumt, dürfte aber deutlich länger dauern. Und wie immer das Urteil am Ende lautet: Entweder Staatsanwaltschaft oder Verteidigung werden wohl in die Berufung gehen, ein rechtskräftiges Urteil scheint also in weiter Ferne.