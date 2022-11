Justiz G7 koordinieren Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in Ukraine

29. November 2022 | Quelle: dpa

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) gibt zu Beginn des Treffens der G7-Justizministerinnen und -minister im Auswärtigen Amt ein Statement ab. Bild: Bild: dpa

Die Ermittlungen zu in der Ukraine verübten Kriegsverbrechen sollen besser koordiniert werden. Um das zu erreichen, sind die Justizminister der G7-Staaten an diesem Dienstag in Berlin zusammengekommen.