Justiz Haftbefehl gegen Deniz Yücel in der Türkei

18. Mai 2023 | Quelle: dpa

Gegen den Journalisten Deniz Yücel ist in der Türkei ein Haftbefehl erlassen worden. Bild: Bild: dpa

Ein türkisches Gericht hat einen Haftbefehl gegen den Journalisten Deniz Yücel verhängt. Die Entscheidung erging in einem Verfahren, in dem Yücel Beleidigung des Präsidenten sowie Verunglimpfung des türkischen Staates und der Justiz vorgeworfen werde, teilte sein Anwalt Veysel Ok mit. Der „Welt”-Korrespondent lebt in Deutschland und war bei dem Prozess nicht vor Ort.