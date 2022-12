Justiz Hongkonger Unternehmer Lai zu weiterer Haftstrafe verurteilt

10. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Der Hongkonger Bürgerrechtler Jimmy Lai verlässt das Berufungsgericht in Hongkong. Bild: Bild: dpa

In Hongkong ist der Medienunternehmer Jimmy Lai zu einer weiteren Gefängnisstrafe von fünf Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Der 75-Jährige wurde von einem Bezirksgericht der chinesischen Millionenmetropole des Betrugs in zwei Fällen schuldig gesprochen, wie das Gericht am Samstag mitteilte. Dabei geht es um angebliche Verstöße gegen den Mietvertrag für die Büros seiner ehemaligen Zeitung „Apple Daily”.