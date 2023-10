Justiz Iranische Journalistinnen zu langer Haft verurteilt

Das Gericht verhängte neben den Haftstrafen zudem ein zweijähriges Verbot gegen die Frauen, sich in Gruppen zu organisieren, in den sozialen Medien aktiv zu sein oder ihrer Arbeit als Journalistinnen nachzugehen. Seit mehr als einem Jahr sind Hamedi und Mohammadi bereits inhaftiert - diese Zeit gilt als bereits verbüßt. Misan veröffentlichte das Urteil an Hamedis Geburstag, am Sonntag wurde sie 31 Jahre alt.