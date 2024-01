Justiz Israel: Amtsenthebungs-Gesetz gilt doch erst später

03. Januar 2024 | Quelle: dpa

Ein weiteres Urteil des Obersten Gerichts in Tel Aviv durchkreuzt die Pläne zur Justizreform des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu und seines Kabinetts. (Archivbild) Bild: Bild: dpa

Eine Gesetzesänderung, die in Israel die Amtsenthebung eines Regierungschefs erschwert, soll erst in der nächsten Legislaturperiode in Kraft treten. Dies entschied das Oberste Gericht in Jerusalem in einem Urteil. Sechs von elf der Richter waren für eine solche Verschiebung. Zur Begründung hieß es, das Gesetz sei eindeutig auf eine bestimmte Person zugeschnitten. Das Parlament habe daher mit der Billigung der Gesetzesänderung seine Autorität missbraucht.