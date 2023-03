Baerbock verwies in ihrer Rede auch auf die Hinrichtung des deutschen NS-Verbrechers Adolf Eichmann im Jahre 1962. Israel hatte die Todesstrafe für Mord im Jahre 1954 abgeschafft. Das israelische Gesetz ermöglichte zwar weiter die Verhängung der Todesstrafe in bestimmten Fällen, etwa gegen NS-Verbrecher oder bei Verrat in Kriegszeiten. Eichmanns Hinrichtung war aber das letzte Mal, dass eine von einem ordentlichen Gericht in Israel ausgesprochene Todesstrafe wirklich vollstreckt wurde. Bereits 1948 war der israelische Offizier Meir Tobianski nach der Schnellverurteilung durch ein Standgericht wegen Verrats erschossen worden. Später erwies er sich als unschuldig und wurde posthum freigesprochen.