Justiz Israels Regierung treibt Justizreform voran

20. Februar 2023 | Quelle: dpa

Israelische Demonstranten halten Fahnen und Schilder während eines Protestes gegen die Justizreformen vor der Knesset. Bild: Bild: dpa

Die israelische Regierung um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu treibt trotz Massenprotesten den Umbau des Justizsystems weiter voran. Tausende Menschen versammelten sich am Montag in Jerusalem, um gegen die erste von drei Lesungen im Parlament zu protestieren. Die Abstimmung über einen Teil der umstrittenen Pläne wird am Abend erwartet.