Justiz Neue Proteste in Israel gegen Justizumbau

27. Juli 2023 | Quelle: dpa

Seit Monaten gehen Hunderttausende Israelis regelmäßig gegen das umstrittene Vorhaben der rechts-religiösen Regierung auf die Straße. Bild: Bild: dpa

Nach der Schwächung der Justiz in Israel haben Gegner der Reform neue Proteste angekündigt. „Neben der Fortsetzung der Proteste an jedem Samstagabend ist es unsere Pflicht, den Kampf zu intensivieren”, teilte die Protestbewegung mit und kündigte für Abend eine große Kundgebung in der Küstenstadt Tel Aviv an.