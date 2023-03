Justiz Neues Gesetz in Israel schützt Netanjahu vor Amtsenthebung

23. März 2023 | Quelle: dpa

Will sich mit einem neuen Gesetz unangreifbar machen: Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel. Bild: Bild: dpa

In Israel wird es künftig deutlich schwerer, einen Ministerpräsidenten für amtsunfähig zu erklären. Das Parlament in Jerusalem verabschiedete am Donnerstag nach nächtlicher Debatte eine entsprechende Gesetzesänderung. In letzter Lesung stimmten 61 der 120 Abgeordneten dafür. 47 Abgeordnete waren dagegen, die anderen fehlten oder enthielten sich. Damit wäre, wenn das Gesetz nicht noch von der Justiz gestoppt wird, für die Amtsenthebung künftig eine Drei-Viertel-Mehrheit erforderlich.