Justiz Sohn von Kolumbiens Präsidenten Petro angeklagt

02. August 2023 | Quelle: dpa

Der Sohn des kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro wurde im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung verhaftet. Bild: Bild: dpa

Die Staatsanwaltschaft hat den Sohn von Kolumbiens Präsidenten Gustavo Petro, Nicolás Petro, wegen Geldwäsche und der illegalen Bereicherung im Rahmen des Präsidentschaftswahlkampfes 2022 angeklagt. Petro habe einen ungerechtfertigten Anstieg seines Kapitals als öffentlicher Bediensteter gehabt, hieß es in einer Mitteilung der Behörde mit Sitz in Bogotá am Dienstag (Ortszeit). Nicolás Petro, der regionaler Abgeordneter war, kündigte an, mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten zu wollen.