Justiz-Streit: Deutschland und Frankreich machen Druck auf Regierung in Warschau

BrüsselDeutschland und Frankreich erhöhen im Streit um die Unabhängigkeit der polnischen Justiz den Druck auf die Regierung in Warschau. Bei einem EU-Ministerrat in Brüssel warnten sie am Montag gemeinsam davor, von der EU-Kommission geforderte Änderungen an Justizreformen zu verschleppen. „Wir erwarten, dass Polen umgehend Maßnahmen beschließt, die den Bedenken der Kommission (...) umfassend Rechnung tragen“, hieß es am Montag in einer gemeinsamen Stellungnahme.