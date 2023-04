Justiz Trump-Anwälte gewinnen Rechtsstreit mit Stormy Daniels

05. April 2023 | Quelle: dpa

Stormy Daniels muss Donald Trump Anwaltskosten erstatten. Das hat ein Berufungsgericht entschieden. Bild: Bild: dpa

Ex-US-Präsident Donald Trump hat in einem Rechtsstreit mit Pornodarstellerin Stormy Daniels, die im aktuellen Verfahren gegen ihn eine zentrale Rolle spielt, einen juristischen Sieg erzielt. Die 44-Jährige muss Trump knapp 122.000 Dollar (etwa 111.000 Euro) an Anwaltskosten erstatten, wie ein Berufungsgericht in Los Angeles laut Medienberichten entschied.