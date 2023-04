Justiz Trump zu Befragung wegen Geschäftspraktiken in New York

13. April 2023 | Quelle: dpa

Erneut für einen juristischen Fall in New York: Ex-US-Präsident Donald Trump zeigt sich kämpferisch. Bild: Bild: dpa

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist zu einer Befragung über seine Geschäftspraktiken in New York eingetroffen. Die Autokolonne des 76-Jährigen erreichte TV-Bildern zufolge das Büro der Generalstaatsanwältin Letitia James in Manhattan.