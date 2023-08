Justiz Trumps Anwälte wollen den Prozessbeginn hinauszögern

18. August 2023 | Quelle: dpa

Medienfahrzeuge stehen vor dem Fulton County Courthous in Atlanta. Bild: Bild: dpa

Nach der Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug in Washington will der Republikaner den Prozessbeginn hinauszögern. Trumps Anwälte beantragten am Donnerstag (Ortszeit) einen Verfahrensbeginn in der US-Hauptstadt im April 2026. Der Sonderermittler Jack Smith hatte hingegen vorgeschlagen, den Prozess am 2. Januar 2024 zu beginnen. Die zuständige Richterin will darüber voraussichtlich bei einer Anhörung Ende August befinden.